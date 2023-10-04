Bursa'da geçen yıl Aralık ayında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Muhammed Rehhal (34), eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır (34) ile aralarındaki kıskançlık nedeniyle başlayan tartışmanın sonucunda dehşet verici bir cinayet işledi. İddiaya göre, çiftin evlerinde yaşadığı Hacı Seyfettin Mahallesi'nde, tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Muhammed Rehhal, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını kullanarak eşini defalarca bıçakladı. Bu acımasız saldırı sonucunda, Hibetullah el Muhammed el Nasır, 34 yerinden bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Üstelik bu darbelerin 4'ü öldürücü nitelikteydi. Cinayetin işlendiği sırada 6 çocukları, olayı gözleri önünde yaşadı.

Olayın daha da vahim bir boyut kazanmasına engel olmak adına, Muhammed Rehhal, eşini öldürdükten sonra evlerini ateşe verdi. Yangın sonucunda evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Ancak komşuların hemen durumu fark etmesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Olayın haber verilmesi üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geldi ve Muhammed Rehhal'i etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Muhammed Rehhal, tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. Mahkemede savunmasında, eşini öldürmediğini ve suçsuz olduğunu iddia etti. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, durumu açıkladı. Ancak bu savunması, mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Muhammed Rehhal'e 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu ceza, ömür boyu hapis anlamına gelmektedir. Kararın açıklanmasının ardından Muhammed Rehhal, cezayı tercüman aracılığıyla öğrendi ve büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti. Suçsuz olduğunu savunan Rehhal, elinde kan izi bulunmadığını ve bıçağın da olay yerinde bulunmadığını ileri sürdü. Ancak mahkeme başkanı, "Her şey ortada" şeklinde cevap verdi.