Bursa’da sağanak yağış sonrası Uludağ’ın eteklerindeki Karınca Deresi’nin taşması sebebiyle çok sayıda otomobil sel sularında sürüklendi. Taşan dere ve taş parçaları park halindeki otomobilleri önüne katıp sürükledi, o anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Bursa’da sağanak yağış sebebiyle birçok evi su basarken, taşan dereler sokaklarda park halinde bulunan araçları önüne kattı. Uludağ’ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesinde bulunan Karınca deresinden kopan taş parçaları sokağı yürünmez hale getirdi. Dereden taşan sulara dayanamayan otomobiller üst üste geldi. Kullanılmaz hale gelen otomobillerini gören vatandaşlar, yaşananları hayretler içerisinde izledi.

Bursa’nın çeşitli bölgelerinde yaşanan taşma ve su basma olayları için belediye ve itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. İçi yolcu dolu bir belediye otobüsü ise sel sularından uzaklaşarak son anda kurtulmayı başardı.