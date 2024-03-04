Bursa'da Uluabat gölünde kaçak avlanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda Mühre olarak kullanıldıkları belirlenip gözetim altına alınan 45 adet Yeşilbaş ördek tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakıldı.



3 Mart dünya Yaban Hayatı günü Bursa’da çeşitli faaliyetler çerçevesinde coşkuyla kutlandı.

Millî Parkla Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılardan ele geçirilen canlı mühre olarak kullanılması yasak olan ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayan 45 adet Yeşilbaş ördeği Eskikaraağaç Avrupa Leylek köyünde bulunan Uluabat Gölü’ne doğal ortamına saldı.

Öte yandan, Millî Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur Yapı Marka AVM’de ‘Yaban Hayvanları Resim Sergisi’ etkinliği düzenledi.