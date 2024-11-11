Bursa’da asker eğlencesinde yolu kesip çiftetelli oynayan gençler kameraya yansıdı. Vatandaşların tepkisini çeken görüntüler saniye saniye kaydedilirken, trafikte ise uzun kuyruklar oluştu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde asker eğlencesi için araçlarıyla konvoy yapan bir gurup, cadde üzerinde trafiği kesip, çiftetelli oynadılar. Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen gençlerin tepki çeken görüntüleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdiği kalabalık bir süre sonra dağılırken, trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.