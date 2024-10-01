Bursa’da artan nüfus yoğunluğu, araç sayısı ve yolların yetersizliği sürücülerin çilesi haline geldi.BURSA (İGFA) - Bursa’da son yıllarda giderek artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısı, yolların da yetersizliği ile birlikte sürücülerin çilesi haline geldi.

Nüfusa oranla araç sayısının en yoğun şehir olduğu Bursa’da son yıllarda artan trafik, neredeyse çözülemez duruma geldi.

Sanayilerin ve fabrikaların da yoğun olduğu Bursa’da özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde ciddi anlamda bir trafik sorunu yaşanıyor. Bursa, trafik konusunda adeta İstanbul ile yarışacak hale geldi.

Bütün şehrin yükünü tek ana caddenin çekiyor olması, binlerce sürücüyü isyan etme noktasına getirdi.

Özellikle Acemler, Mimarsinan ve Gürsu kavşaklarında oluşan trafik, şehiriçi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sürücüler, Bursa’nın anayollarının yeniden planlanmasının ve Ankara-İzmir Yolu üzerindeki trafik yükünün alternatif yollara dağıtılmasının elzem olduğunu ifade ediyor.