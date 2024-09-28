Bursa’da trafiği birbirine katan ve 4 araca girerek korkan yavru kedi, yunus polisleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde yolunu şaşıran yavru kedi, trafiği birbirine kattı. Araçların kornasıyla ve insanların kendisini yakalamaya çalışmasıyla daha da panik yapan yavru kedi, 4 aracın içine girdi. O sırada tesadüfen geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği timleri, trafiği güvenli şekilde kısa süreli durdurarak yavru kediyi aracın içinden çıkardı. Yavru kedi, aracına giren vatandaş tarafından sahiplenildi.