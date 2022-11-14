CHP Genel Merkezi, Bursa İl ve tüm İlçe Gençlik Kolları'nı görevden aldı.

CHP Bursa il ve tüm ilçe gençlik kolları başkanlıkları yeniden yapılandırılmak üzere fesh edildi. CHP Genel Merkezinden gelen talimatlara uyulmadığı gerekçesiyle il ve ilçe gençlik kolları başkan ve yönetimleri görevden alındı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in konuya dair yaptığı açıklama şöyle;

10 Kasım 2022 tarihli MYK toplantısında verilen yetki uyarınca; Bursa il Gençlik Kolları Başkanı ve yönetim kurulu ile bağlı bulunan ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetim kurullarının;

Ağustos ayında eğitimini aldıkları 'Güç Sende Senin Elinde' mottolu yeni genç seçmen çalışmasına başlamaması,

Genel merkez tarafından ödev olarak verilen genç üye artışının sağlanamaması,

Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa programı öncesinde ve sırasında gençlik Kollarının programlara zayıf katılımı,

Düzenli istenen faaliyet raporunun gönderilmemesi,

Genel merkez tarafından istenilen stant çalışmalarının ilçeler genelinde yapılmaması ve benzer çalışmaların sürekli aksatılması sebebiyle Bursa Gençlik Kolları İl Başkanlığı ve bağlı bulunan tüm ilçelerin yeniden yapılandırmak üzere feshedilmesine karar verilmiştir.