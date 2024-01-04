Bursa'da mutfak tüpü fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Aralık ayında 568 TL olan mutfak tüpünün fiyatı, 2024 yılına girişle birlikte 20 TL artarak 588 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde piknik tüpü de 4 TL'lik bir zammın etkisiyle 113 TL oldu.

Evlerinde doğal gaz kullanmayanlar için mutfak tüpü mecburiyeti her geçen gün maliyeti artırmaya devam ediyor. Arka arkaya gelen zamlarla birlikte Bursa'da tüp fiyatları 600 TL'yi aşarak vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Geçen senenin başında 328 TL olan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2023 yılında 12 farklı zamla karşılaşarak 588 TL'ye ulaştı. Bu zam oranı, 10 yıl önceki 67 TL'lik fiyata kıyasla yüzde 747'yi aşıyor. Ev tipi büyük tüpün 2013 yılındaki en yüksek fiyatı ise aralık ayında yapılan 1 TL'lik zamla 77.50 TL olarak belirlenmişti. Ancak, 10 yıl önce 67 TL olan bu tüpün fiyatındaki artış da dikkat çekici bir şekilde yüksek seyretti.