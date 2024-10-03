Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla başlatılan Değirmenönü-Karapınar mahallelerini birbirine bağlayan yol projesinde kamulaştırmalar tamamlandı. Güzergah üzerindeki son bina da ekipler tarafından yıkılırken, yol yapım çalışmaları kısa sürede başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun güneyindeki Kaplıkaya ile Kestel arasına yeni bir alternatif güzergah kazandırıyor. Güzergah üzerinde daha önce Değirmenönü ve Karapınar mahallelerini köprü ile birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, rotanın en doğusunda yer alan ve Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirinden ayıran Balıklıdere ve Deliçay köprüleri arasında kalan alanda da çalışmalarını sürdürüyor. 89 binanın kamulaştırmasını tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, proje üzerindeki son binanın da yıkımını tamamladı.

1/1.000 ölçekli plana göre 30 metre genişliğinde, 600 metre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarlanan projede, 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olacak. Her iki tarafta da otopark cebi, bisiklet yolu ve yaya kaldırımı olacak şekilde projelendirilen yolda, altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başlanacak.