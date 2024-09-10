AVP Bursa Devlet Tiyatrosu “Lobotomobilin Üç Seferi” Oyunu ile Kuzey Makedonya Tetova Uluslararası Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşuyor

AVP Bursa Devlet Tiyatrosu; George Brant’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun dilimize çevirdiği, Çağdaş Umut Tanyolu’nun yönetmenliğini yaptığı “Lobotomobilin Üç Seferi” adlı oyun ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Tetova şehrinde, 10-14 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen “ 9. Tetova Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, 13 Eylül Cuma günü, saat 20.00’de sahne alacak.

Dokuzuncusu gerçekleşen uluslararası tiyatro festivalinin programında; 10 Eylül Kuzey Makedonya Tetova Tiyatrosu, 11 Eylül Kuzey Makedonya-Üsküp Makedon Tiyatrosu, 12 Eylül Kuzey Makedonya-Gostivar Tiyatrosu, 13 Eylül Türkiye-AVP Bursa Devlet Tiyatrosu, 14 Eylül Kosova- Poduyeva Tiyatrosu yer alıyor.