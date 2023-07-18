Spor kenti Bursa hedefiyle yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne ayrıcalıklı bir spor merkezi kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, sporun tabana yayılması için yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, spor tesisleri zincirine bir halka daha ekliyor.

Bursa’da 73 bini aşkın öğrencisi ile akademik eğitimin amiral gemisi olan Uludağ Üniversitesi’nde, merkez kampüs yurtlarının yakınına ayrıcalıklı bir gençlik ve spor merkezi yapılıyor.

Toplam 2 bin 180 metrekare taban alanına sahip, bodrum +3 kat olarak 2 binadan oluşan projenin spor merkezi bünyesinde; 410 metrekare alana sahip 3 spor salonu, bin 910 metrekare alana sahip 3 adet basketbol salonu, 900 metrekare alana sahip 2 adet havuz, banyo, 28 adet duş odası, soyunma odaları, sağlık odası ve 10 adet ofis bulunuyor. Toplam kullanım alanı 6 bin 920 metrekare olan tesiste yağmur sularının bina içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak toplama su deposu imalatı da yapılacak. Halen çelik imalatların yanında kaba inşaatın hızla devam ettiği projenin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

MÜTHİŞ DESTEKLER ALIYORUZ

Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin eğitim gördüğü Uludağ Üniversitesi’nin her geçen gün geliştiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destekleriyle Bursa’ya hem yeni tesisler kazandırdıklarını hem de mevcut tesisleri yenilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Öncelikle bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bakanlıktan müthiş destekler alıyoruz. Bursa’ya kazandırdığımız gençlik merkezleri, spor salonları, sahaların yenilenmesi ve farklı organizasyonları bakanlıktan aldığımız güç ile yapıyoruz. Uludağ Üniversitemize kazandıracağımız gençlik ve spor merkezimiz ile gençlerimiz, eğitim hayatlarına daha keyifle devam edecekleri bir alana kavuşmuş olacak” dedi.