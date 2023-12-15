Bursa'nın meşhur lezzet durağı Köfteci Yusuf, fiyatlarına 2023 yılında dokuzuncu kez yaptığı zamla birlikte bir yılda yüzde 133'lük bir artışa imza attı. Bu son zammın ardından, eylül ayındaki zamdan sonra aralık ayında pişmiş ürünlerin fiyatlarında 10 ila 15 TL arasında bir artış görüldü.

Yıl içinde ocak, şubat, mart, nisan, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplamda sekiz kez fiyatlarına zam yapılan Bursa'nın önde gelen köftecisi, aralık ayında da birçok ürüne zam yaparak toplamda dokuzuncu fiyat artışını gerçekleştirmiş oldu. Bu süreçte, fiyatlar üzerinde yapılan toplam yüzde 133'lük artış, tüketiciler arasında ciddi bir tepkiye neden oldu.

Son zam ile birlikte, yılın başlarında 60 TL olan 200 gram köfte fiyatı, şimdi 140 TL'ye yükseldi. Buna ek olarak, kahvaltı tabağı 120 TL, 165 gram (5 köfte) 125 TL, 200 gram porsiyon köfte 140 TL, 200 gram köfte et karışık 180 TL, 200 gram kuzu şiş 180 TL, ve 200 gram piliç incik ise 125 TL olarak belirlendi.

Köfteci Yusuf, Türkiye genelinde 273 şubesi bulunmasıyla birlikte, Bursa'da 45 noktada hizmet veriyor. Ancak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama tepki olarak başlatılan boykot kampanyasına destek vermemesi nedeniyle daha önce tepki çekmişti. Önce içecek boykotuna katılan, ancak sonra boykottan vazgeçen bu köfteci, sosyal medyada tekrar büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.

MURAT AVCI