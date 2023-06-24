Bursa’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışma sonucu aranan E.G.’yi Millet Mahallesi 8. Ova Sokak’ta yakaladı. Şahsa yapılan GBT sorgusunda "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahsı arayan ekipler şüphelinin üzerinden 287 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahsın poşeti işletme sahibi İ.D.’den aldığını beyan etmesi üzerine yakalandı. İş yerinde yapılan aramada 63.20 gram skunk maddesi, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımında gerekli aparatlar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar 23 Haziran günü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.