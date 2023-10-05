Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde üzerine tomruk düşen şoför ağır yaralandı.

Olay, Kurşunlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya firmasının girişinde meydana geldi. Ömer T. (40) kamyona yüklediği tomrukları Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir mobilya firmasına götürdü.

Kamyonun kasasındaki tomrukları indirmek için güvenlik halatları sökerken, yerinden boşalan tomruk adamın başının üzerine düştü. Ağır yaralanan şoför, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması olduğu tespit edilen adam, yoğun bakım ünitesine alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.