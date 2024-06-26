Bursa’da düğün konvoyunda uzun namlulu tüfek ve silahla ateş edilmesi olayını araştıran polis, 3 şüpheliyi düğün salonuna girmeden yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece şahıslardan 2’si tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Eğlence olsun diye ateş açtık" dediği öğrenildi.

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’nde düğün konvoyunda bir araçtan ateş eden kişiler sosyal medyada tepki toplamıştı. Görüntülerin polise ulaşmasının ardından soruşturma başlatan polis, düğün salonuna gelen otomobilde ve şahısların üstünde yaptıkları aramada 2 tüfek ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Emir K. (17), Engin B. (21) ve Abdullah O. (18) isimli 3 şüpheli Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Engin B. ile Emir K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Abdullah O. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde "Eğlence olsun diye ateş açtık" demesi şoke etti.