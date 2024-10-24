Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarını Bursa'da da aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlar, Bursa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimlere, il genelinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesinde Tüberkülin Uygulama Eğitimi düzenlendi.

Eğitimde veteriner hekimlerin bilgilerini güncel tutulurken, sahada karşılaşılan sıkıntılar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitimlerde ayrıca tüberkülin testi uygulamasında karşılaşılan hataların en aza indirilmesi amacıyla kanatlı hayvan hastalıkları, Brusellozun kontrol ve eradikasyonu ile ilgili hususlar ile resmi olarak “Brusellozdan Ari Sürü" statüsünün kazanılması için uygulanacak kuralları belirleyen yönetmelik ve Sığır Tüberkülozunun kontrol ve eradikasyonu ile resmî olarak tüberkülozdan arilik statüsü kazanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikler kapsamında toplantı organize edildi.