Bursa’da Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yabancı uyruklu kişilerin yoğun bulunduğu bölgede sıkı denetim gerçekleştirdi. Hem şüpheli kişilerin kimlik sorgusunu yapan Bursa polisi; aynı zamanda zabıta, gıda ve maliye memurlarıyla birlikte girdikleri dükkanları da inceledi. 22 iş yerine usulsüzlükten toplamda 143 bin lira para cezası kesilirken, suça karıştığı tespit edilen 10 kişi de sınır dışı edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube’ye bağlı polis ekiplerinin koordinesinde yasal olarak kayıtlı olan ya da illegal olarak yaşayan tüm yabancı uyruklu şahısların yoğun olarak çalıştığı, sahibi olduğu ve ikamet ettiği bölgelerdeki kavşak, meydan, park, alış veriş merkezi ile cami önlerindeki alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Maliye Bakanlığı görevlileri, Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri, Zabıta Müdürlüğü personelinin de katıldığı huzur ve güven uygulamasında hem şüpheli kişiler, hem de iş yerleri didik incelendi. Polis ekiplerince sorgusu yapılan 157 kişiden suça karıştığı tespit edilen 10 kişi deport edilmek üzere göç idaresine teslim edildi, 9 kişiye ise kimlik taşımadığı için işlem yapıldı. İşletmelerde zabıta tarafından yapılan incelemede eksiği bulunan veya usulsüzlük yapan 22 iş yerine toplamda 143 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde 2 saat boyunca süren, özellikle Çarşamba Mahallesi, Yavuzselim Mahallesi ve Kültür Park çevresinde yoğun olarak bulunan Suriye uyruklu şahıs ve dükkanlara yönelik denetim gerçekleştiren Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulamanın vatandaşların huzur ve can güvenliği açısından devam edeceğini duyurdu.