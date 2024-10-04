Bursa Demirtaş OSB'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırılırken, soğutma çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasına ait fabrikada yangın çıktı.

Dumanları fark eden işçiler, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye sevk edildi.

Fabrika çalışanlarının panik anları ise görüntülere yansıdı..

Yaklaşık 600 çalışanın bulunduğu fabrikadaki yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Yangın ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün saat 13:29 itibarıyla Demirtaş Mahallesi'nde çıkan yangına 20 araç ile müdahale edilmiştir. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. İtfaiye araçları ve personeline destek olunması konusunda vatandaşlarımızın duyarlılık göstereceğini umuyoruz. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."