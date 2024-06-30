Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde çıkan yangının söndürülme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “16 itfaiye, yaklaşık 20 civarı tanker ve arazözlerle toplam 40’a yakın araç şu anda alevlerle mücadele ediyor. 150’ye yakın personel 4 helikopter ve uçaklar destek veriyor. Çalışmalar aralıksız sürüyor” dedi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, kontrol altına alınması için tüm şehir teyakkuz haline geçti. Kısa sürede olay yerine geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının saat 14.26 civarında ormanlık alana atılan çöpün yakılması sonucu çıktığının tahmin edildiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “İnşallah en kısa sürede bu yangın kontrol altına alınır ve hepimiz rahatlarız. Gerçekten büyük bir alanda yangın devam ediyor. Rüzgârın etkisiyle git gide yayılıyor. 16 itfaiye, yaklaşık 20 civarı tanker ve arazözlerle toplam 40’a yakın araç şu anda alevlerle mücadele ediyor. Onun yanı sıra dozer ve iş makineleri de alanda çalışmalara katılıyor. Ama bir taraftan da kozalak patlamasından dolayı yangının ilerlediğini görüyoruz. Bu hepimizi üzüyor. Önünü kesmeye çalışıyoruz. 150’ye yakın personel 4 helikopter ve uçaklar destek veriyor. Ama henüz önünün kesilmediğini görüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde rüzgâr da biraz yavaşlarsa önünü alacağız” diye konuştu.

Vatandaşlardan özellikle doğaya karşı hassas olmaları konusunda ricada bulunan Başkan Bozbey, ”Lütfen doğayı sevelim. Doğayı koruyalım. Bu tür alanlarda ateş yakmayalım. Ateş yakanlara müdahale edelim. Hiçbir yerde cam türü bırakmayalım. Bunlardan dolayı da yangınların çıktığını biliyoruz. Bilim insanları bunu tekrar tekrar söylüyor. Yangın ağırlıklı olarak çam bölgesinde ilerliyor. Üstelik çok sık çamların olduğu bölgede ilerliyor. Meşe bölümleri de var ama onları da kozalaklar patlama sonucu geçiyor ve diğer çam bölümlerine sıçrıyor” dedi.

Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde atların olduğu alandaki hayvanların tahliye edildiğini anlatan Başkan Bozbey, “Atların tahliyesi sağlandı. Diğer hayvanlar da salındı ancak ne olduğunu kestirebilmek mümkün değil. Yangın birdenbire oraya ulaştı. Yurtlar var. Yurtların boşaltılması söz konusu, talimatlar da verildi. Yurtlar boşaltılacak, tedbirlerimizi alıyoruz. Başta insan olmak üzere hiçbir canlıya zarar gelmemesini arzu ediyoruz. Bütün ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ateşin arasında kalan arkadaşlarımız da var. Ona rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hepsi çok yoğun çalışıyorlar” diye konuştu.