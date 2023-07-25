Bursa’da Sahil Güvenlik ekipleri trolcülere aman vermedi.

Bursa’nın Gemlik ve Yalova’nın Armutlu ilçelerinde Salih Güvenlik Komutanlığı ekipleri trolcülere göz açtırmıyor. Narlı, Kapaklı ve Fıstıklı sahillerinde operasyona çıkan ekipleri fark eden trolcüler kaçmaya çalıştı. Kıskıvrak yakalanan kaçak avcılara yüklü miktar ceza kesilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçmaya çalışan trolcülere karşı amansız mücadelesi vatandaş kameralarında anbean yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Mudanya’nın Eşkel sahilinde operasyona çıkan Sahil Güvenlik ve Tarım Müdürlüğü ekiplerini fark eden trolcüler tonlarca yavru mezgidi denize döküp kaçmış ancak Sahil Güvenlik ekipleri kaçak balıkçıları yakalayıp ağır ceza kesmişti.