Bursa’nın en çok turist çeken ilçelerinin başında gelen Mudanya ilçesi bu günlerde Güzelyalı Yat Limanı ile gündeme geliyor. Güzelyalı Yat Limanı’nın kirli olması çöp atıklarıyla dolması vatandaşın tepkisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinin Güzelyalı Mahallesinde bulunan Güzelyalı Yat Limanı son günlerde çevreye verdiği zararla gündeme geliyor.

Yüzlerce yat ve teknenin durağı olan limanın çöplüğe dönmesi vatandaşı rahatsız ediyor.

Güzelyalı sakinleri limanın çevre kirliliği ve kötü koku sorununun giderilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

Bölge sakinleri ayrıca, eğer bu sorun çözüme kavuşmuyorsa limanın şehir merkezine uzak bir yere taşınmasını talep ediyor.