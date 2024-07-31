Yıllardır kaçak olarak işletilen Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden ruhsat alarak, yasal statü kazandı.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in, seçim vaatlerinden biri olan Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nın ruhsat sorunu çözüldü. Yıllardır, uygun olmayan koşullarda ve kaçak olarak işletilen Canlı Hayvan Pazarı’nda göreve gelir gelmez çalışma başlatan Başkan Ercan Özel, gerekli alt yapıyı tamamladıklarını duyurdu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden ruhsat aldıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, “Bugün ilçemizde yıllardır süregelen bir sorunun daha çözümünü sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

‘KAPANMA TEHLİKESİ VARDI’

Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Başkan Ercan Özel, “Göreve başladığımız ilk hafta, tarım ve orman bakanlığı yetkilileri bizleri ziyaret ederek yıllardan bu yana gerekli uyarıları yaptıklarını, hayvan pazarının ruhsatının alınması gerektiğini, aksi takdirde kapatılacağını ve cezai yaptırımlar uygulanacağını ifade ettiler. Bu önemli uyarının ardından, ilçemizde faaliyet gösteren hayvan pazarının kapatılmaması ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için eksiklikleri hızla tespit ederek gerekli düzenlemeleri özenle gerçekleştirdik ve nihayetinde hayvan pazarımızın ruhsatını aldık” diye konuştu.

DÜZENLİ VE KALİTELİ HİZMET

Tarım ve Orman İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte koordineli çalıştıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, “Hayvan Pazarımızın ruhsatını almış olmak, sadece yasal bir zorunluluğu yerine getirmek değil, aynı zamanda pazarımızın daha düzenli ve kaliteli hizmet vermesi adına atılmış büyük bir adımdır. Bundan böyle, hayvan pazarımızda yapılan her işlem ve faaliyet, yasal zeminde ve halkımızın menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan Özel, konuşmasına şöyle devam etti: “Her hafta salı günleri kurulan hayvan pazarında, ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri ile veteriner hekimlerimiz hazır bulunacaklardır. Ayrıca hastalık riski taşıyan hayvanlar için de karantina alanı oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda salgın ve parazitler nedeniyle hastalıkların yayılması engellenecek. Satış yerinin atık ve artıklarının toplum sağlığına zarar vermesinin önüne geçilecek. Bunun yanı sıra Kaçak ve hasta hayvanların girişine de izin verilmeyecek. İlçe tarım müdürlüğümüz küpeleme, pasaport ve sağlık raporlarıyla ilgili sürecin hızlandırılmasındasıyla ilgili her türlü desteği verecektir.”