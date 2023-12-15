Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinin deposunda yapılan baskında 616 litre sahte içki ele geçirildi. 32 yaşındaki R.D. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki denetimlerini sıklaştırdı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine gerçekleştirilen baskında, iş yerinin deposunda toplamda 44 rakı yapımında kullanılan kit, 135 viski yapımında kullanılan kit ve 60 metre uzunluğunda sahte etiket de ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahibi R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.