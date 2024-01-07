Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Alinur Aktaş’ı açıkladı. Aktaş’ın, yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi halinde Bursa tarihinin rekorunu kırmaya aday olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarı şöyle;

"Adaylarımızı açıklamak için bir aradayız"

Sevgili Istanbullular, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.

Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 il adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin bu ilk tanıtım toplantısında adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. AK PArti ülkemizde istişare kültürünün uygulandığı tek siyasi partidir. Araştırmalar değerlendirmeler sonunda adaylarımızı belirledik. Elbette bu konuda da eksiğimiz olabilir ama bu şehirlerimiz için en hayırlısını istediğimizden hiç kimse şüphe etmesin.

Esasen biizim belediyecilikteki müptesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz.

"Belediyecilikte adeta bir destan yazdık"

1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde kanıtladık. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. 94 ruhu denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Ülke yönetimine talip olduk. Şehirlerimizin makus talihini tersine nasıl çevirdiysek ülkemizin eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik.

Ey İstanbul, İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten çukurdan nasıl temizlediysek şimdi de 30 büyükşehir ve onun yanında il belediyeleriyle de bu temizlik için yola çıktık. Hazırız ve kararlıyız. Durmak yok... Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti.

Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla yola çıkmaktır. Eser siyaseti hizmetlerimizi belediyecilikle tamamlamadan eksik kalacağına inanıyoruz. Muhalefet partilerindeki kötü belediyelerin kötü yönetilme faturalarını yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz.. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Adayları tespit ederken şehirlerin her anında yanında olacak donanımlı adaylar seçtik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Pari Bursa Belediye Başkanı adayı için " Mevcut Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'la devam ediyoruz." dedi.