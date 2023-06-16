Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye genelinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesinin sağlanması için gereken çalışmalar tamamlandı. Sınav günü, okullarda yapılacak çalışmalar ve güvenlik önlemleri alındı. Tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde sınavların uygulanması için ilgili kurumlarla toplantılar tamamlandı. Bursa’da YKS sınavına girecek sayının ise 4 bin 600 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, bin polis de sınavlar süresince görev alacak.

Ayrıca kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17-18 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 adayın başvurduğunu açıkladı. Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00’dan sonra, YDT için 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.