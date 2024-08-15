Bursa’da iki taraf arasında çıkan meydan muharebesinde tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay yeri kısa sürede savaş alanına dönerken çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Bir süre daha kavga eden vatandaşlar bölgeden uzaklaşırken kavga anı kameraya yansıdı.