Bursa’da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonet çarpan yaşlı adam yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, seyir halindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: iha