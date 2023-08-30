30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Bursa’da vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde yapıldı. Etkinlikler ilk olarak Heykel’deki Atatürk anıtı önünde başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Aktaş, Vali Demirtaş ve protokol üyeleri, Tarihi Valilik Binası’na geçerek tebrikleri kabul etti. Zafer Bayramı kutlamalarına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, çok sayıda gazi ve vatandaş katıldı. Daha sonra üstü açık araca binen Vali Demirtaş ve Başkan Aktaş, törene katılan vatandaşları selamlayıp, bayramlarını kutladı.

Selamlama sonrası Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer belediyeleri folklor ekipleri gösterilerini sundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Veteriner Binbaşı Mustafa Sönmez yaptı. Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç-Kalkan ekibinin gösterileri sonrası program resmi geçitle devam etti. Bayraklar ve marşlar eşliğindeki törenlere eşlik eden vatandaşlar, 30 Ağustos coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Zaferle sonuçlanan büyük mücadelenin 101’inci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bugün de Bursa'da çok sıcak havaya rağmen halkımızın da büyük bir ilgisiyle, yoğun alakasıyla zaferin 101’inci yılını kutladık. Hem valiliğimiz hem de büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin farklı farklı etkinlikleri var. Vatandaşlarımız bu coşkuyu doya doya yaşasın diye ulaşımı ücretsiz yaptık. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.