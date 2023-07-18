İYİ Parti’nin ülke genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı zam protestosuna Bursa İl Teşkilatı da Şehreküstü Meyanı’nda yaptığı benzin bidonlu eylemle katıldı. Polis, benzin bidonlarının AK Parti binasına bırakılmak istenmesine izin verilmeyince büyük arbede yaşandı. Olayda iki millletvekili tartaklanırken, partili bir yönetici başından yaralandı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti’nin ülke genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı zam protestosu Bursa'da arbedeyle sonuçlandı.

Partinin Bursa İl Teşkilatı tarafından Şehreküstü Meyanı’nda yaptığı benzin bidonlu eyleme Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ile Selçuk Türkoğlu da katıldı. İYİ Parti'nin bidonlu eyleminde bidonların AK Parti İl Başkanlığı binasına bırakılmasına polis izin vermeyince büyük arbade yaşandı.

Emniyet güçlerinin müdahalesini kınayan partili Bursa Milletvekilleri, vatandaşın demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez olduğunu savundu.

"Kaldı ki biz milletvekili sıfatımızla orada zam protestosuna destek vermek amaçlı bulunuyoruz" diyen İYİ Partili vekiller, "Elimizdekileri bomba değil, içi boş benzin bidonu ve bunu polis arkadaşlar biliyor. Ama emri kimin verdiğini biliyoruz. Sayın Vali’ye buradan sesleniyoruz. Devlet yalakalığı kabul etmez ve hiç bir üst düzey devlet adamına da iktidara yalakalık yakışmaz. Bu iktidarın beceriksiz ve insafsız yönetiminden kaynaklanan zam politikasına karşı direnmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu da, AK Parti'nin de, İYİ Parti'nin de aynı konuna tabi olarak kurulan iki demokratik parti olduğuna dikkati çekerek, "İktidarda olması ona hiç bir ayrıcalık katmaz. İYİ Parti de milletin muhalefet görevi verdiği bir partidir ve acımasız zamlara karşı demokratik protesto hakkını kullanmıştır. AK Parti’yi değil, İYİ Parti’yi ve diğer partileri de koruyup kollamakla görevlidir. Bursa Valisi’nin dikkatine sunarız. Polisin gereksiz yere olay çıkmasına neden olan lüzumsuz müdahalesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bu arada Dr. Hasanoğlu, çıkan olaylar öncesi yaptığı basın açıklamasında, iktidarın yanlış ekonomi programı ve politikaları sonrası millet olarak yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çekerk, iktidarın ülkeyi iflas noktasına getirdiğine vurgu yapmıştı.

Dr. Hasanoğlu, basın açıklamasında "Kendi vatandaşını ezen, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetlerini katlamasını sağlayan bu vurguncu düzene karşı mücadelemiz devam edeceklerinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tüm kadrolarımızla birlikte milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" mesajı vermişti.