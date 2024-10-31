Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Muradiye Mahallesinde kendi evinin önündeki zeytin ağacında budama yapan yaşlı bir adam merdivenin kayması sonucu beton zemine düşerek yaralandı.

Olay saat 11.15 sıralarında Orhangazi’de Muradiye Mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; İsmail Aygünoğlu (78) kendisine ait evin önünde bulunan zeytin ağacındaki zeytinleri topladıktan sonra ağaçta budama yapmak için merdivene çıktı. Merdivenin kayması sonucu bir anda dengesini kaybedip beton zemine düşen yaşlı adam yaralandı. Hemen yakınında bulunan özel bir sağlık kliniği görevlilerinin ilk müdahaleyi yapıp sağlık kliniğine götürülen yaşlı adam buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Aygünoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.