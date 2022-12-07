Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen ‘fahiş fiyatlar konusundaki’ şikayetlerin artması üzerine zincir marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalar kapsamında; son 1 ayda 150 işyeri ile zincir market, 2022 yılı içerisinde de 1656 işyerinin denetimi gerçekleştirildi.

Son günlerde zincir marketlerde çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı, reyon ve kasa fiyatları arasında farklılıklar olduğunu yönündeki şikayetlerin artması üzerine, zabıta ekipleri denetimlerine hız verdi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalar yanında, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği de ‘3 ekip ile’ başta zincir marketler olmak üzere söz konusu işletmelerde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Çalışmalarda ‘6502 sayılı kanun gereği’ etiket, satıştan kaçınma, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri yapılırken; aykırılık tespit edilmesi durumunda yasal işlem gerçekleştirilerek, konu Ticaret İl Müdürlüğü’ne iletiliyor.

Sadece kent merkezi değil 17 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, son bir ayda 180 işyeri ile zincir markette 770 ürün hakkında haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenledi. Hazırlanan tutanaklar, incelemenin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

2022 yılı boyunca ise bugüne kadar 1656 işyeri denetlendi ve 983 şikayet hakkında işlem yapıldı. Toplam 282 işyerine tespit tutanağı tanzim edilirken; 1762 ürün hakkında haksız fiyat artışı denetim tutanağı, 9494 üründe fiyat etiket kontrolü,10173 ürün hakkında kasa reyon farkı denetimi ve 9428 üründe KDV denetimi gerçekleştirildi. Bunun yanında; 47 adet satıştan kaçınma ve 44 adet tarife bulundurmamaları ile ilgili tutanak düzenlenerek, evraklar gerekli incelemenin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, rutin incelemelerin yanında Alo 153 hattı üzerinden gelen şikayetler ile de ilgili anlık denetimler gerçekleştiriyor.