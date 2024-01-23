Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mesudiye ile Yeni mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mesudiye’den Yeni Mahalle istikametine seyir halindeki R.U. (56) yönetimindeki 16 NH 573 plakalı otomobil karşı yönden gelen B.T. (42) yönetimindeki 16 PD 842 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 PD 842 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.K. (31) idaresindeki 16 LVE 40 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 NH 573 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.