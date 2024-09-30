Bursa’nın içme suyunu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranları açıklandı. BUSKİ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Doğancı Barajının yüzde 52, Nilüfer Barajının ise yüzde 12 dolu olduğunu paylaştı.

BUSKİ, tarafından yapılan paylaşımda ’kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımının önüne geçmeliyiz’ uyarısı yapılırken, doluluk oranları da açıklandı. Bursa’nın içme suyunu sağlayan Doğancı Barajının yüzde 52, Nilüfer Barajının ise yüzde 12 dolu olduğunu ifade edildi.

Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarına bakıldığında ise, Doğancı Barajında doluluk oranı yüzde 99, Nilüfer Barajı’nda ise yüzde 100 seviyesine ulaştığı gözlenmişti.