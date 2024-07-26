Bursa’nın tarihi semtlerinden Tophane ile Muradiye arasında kalan ve Kışla Parkı olarak bilinen alan, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve Tophane ile Muradiye arasındaki muhite bulunan Kışla Parkı, ilgisizlik ve bakımsızlık sebebiyle uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu.

Eski Devlet Hastanesinin hemen alt tarafında bulunan park, bakımsızlık sebebiyle birçok suçun yuvası olan bir alan haline geldi.

Çevredeki vatandaşlar parkta uyuşturucu ve fuhuş olaylarının yanı sıra çok sayıda kavga ve yaralama vakalarının da yaşandığını ifade etti.

Güvenlik problemi nedeniyle parkın içinde bulunan yolları ve merdivenleri kullanamadıklarını kaydeden vatandaşlar söz konusu alanın yıllardır bu vaziyette olduğunu, ilçe emniyet müdürlüğü ve kaymakamlığa çok yakın olmasına rağmen yetkililer tarafından herhangi bir önlem alınmadığının altını çizdi.