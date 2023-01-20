Bursa'da sabah saatlerinde çıkan UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gündeme düşen bulutun görüntülerinden sonra bir açıklama Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Bursa'da dün sabah ortaya çıkan UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. İlgi çeken görüntülerin ardından bir açıklama Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

İşte Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımı;

"Gök yarılıp da yağ gibi erimiş Kırmızı bir güle döndüğü zaman (Rahman, 37) Görüntü kıyamet öncesi olacak olan görüntüye ne kadar benziyor!"