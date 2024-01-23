Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ertaş Gezengilciler'in (52) Erdinç Cedik'in (41) yengesini rahatsız etmesi üzerine sinirlenen Cedik ile Gezengilciler arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınları ise yaralıları kendi araçlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralanan Ertaş Gezengilciler kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdinç Cedik'in ise hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayda kullanılan silahlara polis tarafından el konulurken olay ile alakalı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA