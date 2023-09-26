Bursa’da faaliyet gösteren bir firma 200 işçiyi işten çıkardı.

İddiaya göre, Bursa’nın Kestel İlçesi’nde faaliyet gösteren bir firma 3 aydır maaşlarını ödemediği yaklaşık 200 kişiyi sebep göstermeksizin işten çıkardı. Ayrıca işten çıkarılan 200 kişinin sigortalarının tam yatırılmadığını iddia eden bir işçi, işçilerin haklarının verilmesini istediğini belirterek gazetemizi aradı.

Konuyla ilgili şu sözlere değindi:

“Firmada yaklaşık 200 işçiyi sebep göstermeden, hiçbir açıklama yapılmadan işten çıkışı yapıldı. Bende orada çalışan ve mağdur olan işçilerden biriyim. 3 aydır da bu firma bizim maaşlarımızı ödemiyor, sigortalarımızı yarım yamalak yatırılıyor. Biz işten çıkarılmaların ardından nizamiyeye gittik ve hiçbir işçiyi içeri almadılar. Biz işçilerin haklarının savunulmasını ve bize hakkımızın verilmesini istiyoruz.” Dedi.

Seher Yaşa