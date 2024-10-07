Bursa'da Gürsu Belediyesi Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nda yer alan ilk ve tek belediye olarak, yeni tarım projelerini, yerli ve yabancı konuklara tanıttı.BURSA (İGFA) - Bursa Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Merinos Fuar alanında, 72 gıda firmasının katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nca, Bursa’nın sahip olduğu ekonomik ve beşeri zenginliklerin yeni işbirlikleri ile küresel pazarda sergilenmesi amacı ile geliştirilen Fuar’da, URGE programı kapsamında yüz yüze iş görüşmelerine de imkan sunuldu.



Gürsu Belediyesi’nce oluşturulan stantda, ilçede üretilen ürünler doğrudan tüketici ile buluşturulurken, misafir edilen ticari heyet ve kurumlara da ürünlerin tanıtımı yapıldı.

“İlçemizi Marmara’nın tarımsal üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu amacımız doğrultusunda Gürsu'muzu özellikle meyvecilikte bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için ilk adımı attık. ARGE müdürlüğümüz bünyesinde kısa adı GÜRTAM olan Gürsu Belediyesi Tarımsal Araştırmalar Merkezi’ni kurduk. BTSO ile işbirliği yaparak ilçemizde kısa adı URGE olan Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesini başlattık. Arkadaşlarımız ilçemizdeki tüm çiftçilerimizi, soğuk hava depolarını ve tarımsal işletmeleri ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinliyorlar. GÜRTAM üzerinden, Gürsu ovamıza, tarımla uğraşan çiftçilerimize ve işletmelerimize fayda sağlayacak birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. Amacımız bölgenin tarımsal potansiyelini harekete geçirmek, sorunlara hep birlikte çözüm üretmek ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak” diye ko0nuştu.

Katar, Sudi Arabistan, Doha, İngiltere, Hollanda, Moldova, Kosova, Azerbaycan, Bosna Hersek’ten gelen firmalar fuar kapsamında Gürsu’daki kooperatifleri de ziyaret ettiler.