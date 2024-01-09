Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, sosyal medya üzerinden yayınladığı iş ilanında Roman vatandaşları hedef alan ırkçı ifadeler kullanması, geniş çaplı bir tepki dalgasına neden oldu. Firmanın iş ilanında yer alan "Tercihen adli sicili olmayan ve Romen olmayan" ifadesi, toplumda büyük infiale yol açtı. Bu ırkçı ifadeler, Gemlik halkının yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanlarını da harekete geçirdi. AK Parti, CHP, Memleket Partisi, İYİ Parti ve MHP ilçe başkanları, sosyal medya platformları üzerinden söz konusu ilana sert tepki göstererek, ayrımcılığı kınadılar.

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan da olaya duyarsız kalmayarak, "Gemlik'te bulunan araç muayene istasyonu için açılan iş ilanında 'roman' kardeşlerimiz için akla ve mantığa sığmayan bir açıklamada bulunulmuş. Kardeşlerimin böyle bir ayrımcılığa maruz kalması hepimizi derinden yaralamıştır. Firma yetkililerinden Gemlik'imizin en güzel renklerinden olan roman kardeşlerimden özür dilemesini ve biran önce açılan bu iş ilanı hakkında gereğinin yapılmasını bekliyorum!" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskin, Gemlik'te faaliyet gösteren bir firmanın ırkçı içerikli iş ilanı konusunda açıklamalarda bulundu. Keskin, "Bugün Gemlik Kamuoyunu işgal eden ve Romen vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde, Türk Milletinin birlik ve beraberlik ruhuna aykırı ve ırksal tanımlamaya dayalı olarak yapılmış talihsiz bir iş ilanı paylaşımı vuku bulmuştur. Bağlı olduğumuz inanç değerleri ve binlerce yıllık sürecin neticesinde ortaya çıkan kültürel anlayışımıza taban tabana zıt şekilde, toplum mozaiğimizin önemli renklerinden olan Romen vatandaşlarımıza yönelik yapılan açıklamayı en sert şekilde reddediyor ve kınıyoruz. Atalarımızdan miras kalan bu topraklarda, binlerce yıldır olduğu gibi, binlerce yıl daha birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak adına elimizden gelen mücadeleyi vermeye hazırız. Bu duygu ve düşünceler ile Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı olarak Romen vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu en net şekilde ifade ediyor, toplumu sağ duyulu şekilde hareket etmeye davet ediyor, bu çağdışı paylaşımın sahibi olan firmadan özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gemlik Belediye Başkanı Aday Adayı Zafer Işık, "Bugün Gemlik’te bir firmanın işe alımla ilgilenen personelinin sosyal medya kanalı olan Facebook’ta, bir iş ilan grubunda paylaşmış olduğu işe alım ilanında Roman vatandaşlarımızın ayrıştırılması gibi mesnetsiz bir ifade kullanmıştır. Bu ayrıştırıcı ifadeyi kınıyor, roman kardeşlerimizin her daim yanında olduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan "Bu gün sosyal medyada gördüğümüz bir iş ilanı, hepimizi derinden üzdü. Bir firmada işe alınacak elemanın vasıfları sıralanırken, başvuru yapacak kişinin Roman olmaması özellikle belirtilmiş. Öncelikle 80 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı arasında din, dil, ırk, mezhep, kültürel ya da coğrafi herhangi bir farklılığın ayrım konusu olmasına kesinlikle katılmadığımızı vurgulamak istiyoruz. Bizler, bayrağımız karşısında eşit yurttaşlarız. Çalışma ve yaşama hakkına müdahale edilecek davranış ve söylemleri kabul edemeyiz. Bu talihsiz paylaşım vasıtasıyla her türlü ayrımcılığın karşısında olduğumuzu belirterek değerli ozanımız Aşık Veysel’in dizelerini hatırlatmak istiyoruz;

“Beni hor görme kardeşim

Sen altınsın ben tunç muyum

Aynı vardan var olmuşuz

Sen gümüşsün ben sac mıyım” dedi.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Tevfik Yılmaz “Bugün Gemlik’te bir firmanın işe alımı için sosyal medya platformu olan Facebook’ta, bir iş ilanı grubunda paylaşmış olduğu iş ilanında Roman vatandaşlarımızın ayrıştırılması gibi mesnetsiz bir ifade kullanılmıştır. Yapılan rahatsız eden paylaşım Milletimizin birlik ve beraberlik ruhuna aykırıdır, ayrıştırıcı bu paylaşımı kınıyoruz. Medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşlarımız dün de öyleydiler, bugün de öyleler, yarın da öyle olacaklar ve her daim roman kardeşlerimizin yanındayız" diye konuştu.

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanlığı, "Değerli Gemlik Kamuoyuna;

Bugün ilçemizde yayınlanmış olan bir iş ilanında, işe alınacak personelde aranan niteliklere yer verilen tanımlamayı, ayrımcı ve öteleyici içeriği sebebi ile doğru bulmadığımızı açıkça söylüyoruz. Bu gibi amacını aşan fiillerin yaratacağı kırgınlıkların tamirinin olanaksız olabileceği akıllardan çıkarılmamalıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin her şeyin önünde olduğu asla unutulmaması gereken bir gerçektir. Toplumumuzun tüm bileşenleri ile her dönem birlik ve bütünlük içerisinde olması; İYİ olması en büyük umutlarımız arasındadır.

Kıymetli Hemşerilerim;

Bahse konu olan iş ilanını yayınlamış olan kişi ve ya kurumun bu yanlış durumu en ince şekilde düzeltmesini ve bu ifade hatasını gidermesini Gemlik kamuoyu adına talep ediyoruz. İYİ Parti ailesi olarak Gemlik’in asli unsurlarından olan Roman vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bu münferit olayın yarattığı durum sebebiyle üzüntülerimizi iletiriz." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Gemlik İlçe Başkanlığı "Bugün Gemlikte faaliyet gösteren özel bir şirketin , vatandaşlarımızı ayrıştırıcı ötekileştirdiği bir ilanına hayretler içinde şahit olduk...

Bizler Türk’ü, Kürd’ü, Lazı, Çerkez’i, Romeni, Doğulu, Batılı, Trakyalısı ile bir bütünüz..

Bugün Gemlikte faaliyet gösteren özel bir şirketin , vatandaşlarımızı ayrıştırıcı ötekileştirdiği bir ilanına hayretler içinde şahit olduk...

Bizler Türk’ü, Kürd’ü, Lazı, Çerkez’i, Romeni, Doğulu, Batılı, Trakyalısı ile bir bütünüz.. Bizleri bölmeye ayrıştırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.. “

Memleket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Mustafa Yılmaz...“ dedi.