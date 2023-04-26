Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Bursa’da Berrin Kızanlıklı Kırkyama Grubu’nun gerçekleştirdiği ve 10 gün boyunca sürecek ’İpek ve Pamuğun Hünerli Ellerde Sanata Dönüşümü’ temalı serginin geliri depremzede kadınlara bağışlanacak.

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde düzenlendi

Berrin Kızanlıklı Kırkyama Grubu, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde’İpek ve Pamuğun Hünerli Ellerde Sanata Dönüşümü’ temalı sergisini Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyarete açtı. Asuman Uğur, Melek Aydın, Necla Şekercioğlu, Sevgi Göksel, Nilgün Etel, Serap Polat, Serpil Çilingir, Şükran Kanyılmaz, Gülçin Ermutlu, Ceyda Baybalı, Hilal Ülker Çahantimur, Semra Bırçak, Belgin Yücel, Eser Katkat, Belkıs Turşucular ve Neslihan Özkan’ın eserlerinden oluşan sergi, Berrin Kızanlıklı küratörlüğünde hayata geçirildi.

"Kırkyama, sevgide birleştirir"

Türkiye’de bulduğu ve yurtdışından getirttiği kitaplardan esinlenerek çalışmalarına başladığını belirten Berrin Kızanlıklı, "Hem kırkyama yapmak, hem de sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek amacıyla 2004 yılında atölye kurarak eğitimler vermeye başladı. Çeşitli meslek sahibi kadınların oluşturduğu Berrin Kızanlıklı Kırkyama Grubu olarak bugüne kadar 12 sergi açtık. Yaklaşık 20 yıldır sergilerden elde ettiğimiz gelirle öğrencilere ve koruma altındaki kadınlara destek oluyor. Bu serginin tüm geliri de 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen kadınların yaralarını sarmak için kullanılacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Kadınları olarak bizler, bugün dünyanın her yerinde ve ülkemizin her köşesinde, tüm kadınların aynı sorunlar paydasında birbirlerini anladığını ve kalplerinin birbirleriyle aynı duygularla çarptığını göstermek için daima el ele veriyoruz. Çünkü kırkyama, sevgide ve dayanışmada tüm insanları birleştiren değerlerdendir" dedi. Sergi, 10 gün boyunca görücülerine sunulacak.