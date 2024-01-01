Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önemli açıklamalarda bulundu. Dün akşam saat 23.43'te gerçekleşen depremin, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 13.1 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Prof. Ercan, bu son depremin Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük İstanbul depremi ile ilişkisinin olup olmadığı konusunda açıklamalarda bulundu. Deprem bilimcilerin zaten üzerinde durduğu ve beklediği "olası İstanbul depremi" konusu, özellikle Bursa depremi sonrasında tekrar gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür depremlerin potansiyel olarak büyük İstanbul depreminin habercisi olup olmadığını araştırmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürsu - Kestel ilerde Bursa için orta büyüklükte deprem beklediğim odak. Saat 23.43'de 13 km derinde olan 3,7'lik depremcik, jeofizik olarak odak konumunu belirtiyor. Ancak öncü olduğunu sanmıyorum." dedi.