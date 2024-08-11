Bursa’nın Osmangazi ilçesinde televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi’nde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 15 hektar alanın küle döndüğü yangında, soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Tepesi olarak bilinen kırsal bölgede çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 15 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 44 araç, 132 personel yangına aralıksız müdahale ederken, Bursa AFAD Acil Müdahale Ekibinden 9 personel ve 3 araç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait 1 lastikli loder, 1 arazöz, 1 dozer, Bursa İtfaiye Daire Başkanlığından 23 personel ve 7 itfaiye aracı, İl Tarım A.Ş’den 4 personel ve 2 su tankeri, BUSKİ’ye ait 2 su tankeri, Osmangazi Belediyesine ait 1 loder ve 3 su tankeri, Mudanya Belediyesine ait 2 su tankeri, İnegöl Belediyesi’ne ait 1 su tankeri, DSİ’ye ait 1 dozer ile çok sayıda jandarma ekibi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kurşunlu sahilinde denizden su alıp saatlerce sorti yapan helikopter, vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Kızılçam ağaçlarından oluşan 15 hektarlık ormanın küle döndüğü yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.