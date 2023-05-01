Bursa’nın İnegöl ilçesi yakınlarında dün gece yaşanan otobüs kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk etapta 3 olarak açıklanan vefat eden kişi sayısı güncellendi. Çanakkale’deki tarih gezisinden Ankara’ya dönen öğrencileri taşıyan otobüsün şoförü Kemal Arslan (59) ile 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağan Özgen Çelik’in hayatını kaybettiği açıklandı. 43 yaralıdan 25’i taburcu edilirken, 1’i ağır 18 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Çanakkale gezisinden dönen ve Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri ile öğretmenleri taşıyan, Kemal Arslan yönetimindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, gece 23. 50 sıralarında Şehitler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüje yan yattı. Kazada sürücüsü Arslan ile öğrenci Çağan Özgen Çelik hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Yaralılardan 18’i ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise olay yerinde ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

Daha önce kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 3 olduğu bildirilmişti. Ancak açıklanan güncel bilgi ile hayatını kaybedenlerin sayısının 2 olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken, cenazelerin toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.