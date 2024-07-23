Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, çevredeki 4 fabrikaya da sıçradı. Yakındaki evler ise tamamen boşaltıldı. Trafik ekipleri Vakıfköy’e araç girişini kapattı.

Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Hammaddeler kısa sürede tutuştu ve alevler büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 4 fabrikaya sıçradı.

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin toma araçlarının yanısıra, Tarım Aş’nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor.

Trafik ekipleri de yoğunluk sebebiyle Vakıfköy’e söndürme ve görevli ekipler haricinde girişi yasakladılar.