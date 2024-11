Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHADERN) Bursa’nın sorunlarını gündemine aldı. Tabiat varlıkları ve sokak canlarının yaşam koşullarını radarına alan dernek yöneticileri yurt dışındaki teknolojik gelişmeleri de yakın takibine aldı.BURSA (İGFA) - DOHADERN Başkanı Veteriner Hekim İbrahim Tugay Ateş, tabiatı sadece insanoğlunun kullanmadığını belirterek, dDoğa canlıları ile hep birlikte kullandıklarını söyledi.

20 yıl önce Bursa’ya yağan karın 3 ay kalkmadığını hatırlatan İbrahim Tugay Ateş, “Ekolojik denge bozuldu. Şimdi barajlarımızda yeteri miktarda su yok. Kendi ellerimizle kirlettiğimiz, kirlenmesine göz yumduğumuz denizimize giremiyoruz. En yüksek zehir oranına sahip havamız, bilinçsiz yapılaşma ve bunun sonucunda her yerde sayısı giderek artan sokakta aç ve bakımsız can dostlarımız bizim temel sorunlarımızdır. DOHADERN üyeleri sorumluluk bilinci içinde Bursa’nın aslına dönmesi için her türlü çabayı harcayacak” dedi.

DOHADERN’in Bursa’da bir misyonun boşluğunu doldurduğunu belirten Başkan İbrahim Tugay Ateş, ” Yurt dışında olanı biteni takip ediyoruz. Bizde de aynı sorun var evsizleri soğuktan korumak amacıyla bir şehrin sokaklarına güneş panelli kapsüller yerleştirilmiş. Projeyi inceledik ve uygulanabilir bulduk. Bursamızda evsiz vatandaşımız az ama yine de bu kapsüller ilimize kazandırılmalı. Kabinlerin temel malzemeleri ahşap ve çelik. İçine iki kişi (veya bir kişi ve bir sokak hayvanı veya eşya) sığabiliyor. Su geçirmiyorlar; soğuğa, rüzgara ve neme karşı korumalılar. Hatta içeri ısı vermeleri için entegre güneş panellerine sahipler. İçeriden güvenli bir şekilde kilitlenebiliyorlar ve bir hareket sensörü, kapılar açıkken sosyal hizmet uzmanlarına bildirim gönderiyor. Bu, sayede konaklayan kişi kapsülden ayrıldığında profesyonel temizlik ekiplerince temizleniyor. Bölmelerin bir radyo ağı bile var. Böylece insanlar gerekirse kabinleri denetleyen ekiple iletişime geçebiliyorlar. Bu kapsüller ileriki dönemlerde sokak canları için de bir misafirhane olabilir. Duyarlı belediye başkanlarımızdan bu konuda bir adım atmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.