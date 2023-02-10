Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda belirlenen yardım toplama merkezleri, depremin yaşandığı ilk günden itibaren adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Yardım fabrikasının gönüllü işçileri, yine gönüllüler tarafından getirilen tüm yardım malzemelerini tek tek sınıflandırıyor, koliliyor ve tırlara yükleyip afet bölgesine gönderiyor.

Yüzyılın felaketinde yaralar, devlet-millet işbirliğiyle tam bir seferberlik halinde sarılıyor. Seferberliğe Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte toplam 2177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ile destek veren Bursa, özellikle yardım toplama konusunda da örnek çalışma sergiliyor. Bugüne kadar gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında yaşanan doğal afetlerde tek yürek olan Bursa, yardımseverliğini yüzyılın felaketinde de en iyi şekilde ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası için tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi merkez binası, BUSKİ, GUHEM arkasındaki şantiye hizmet binası, Büyükşehir Stadyumu, TÜYAP fuar alanı, Büyükşehir Demirtaş yerleşkesi ve Merinos AKKM yardım toplama merkezleri olarak belirlendi.

GÖNÜLLÜ ORDUSU İŞ BAŞINDA

Yardım toplama merkezleri, ilk günden itibaren gönüllülerin akınına uğradı. Deprem bölgesindeki bir yaraya merhem olabilmek umuduyla AFAD’ın açıkladığı acil ihtiyaç listesine göre destekte bulunmak isteyen vatandaşlar, toplama merkezlerine koştu. Yardım merkezlerine gelen eşya ve gıdaların sınıflandırılması, kolilere doldurulup yüklenmesi de önemli bir iş gücü gerektirirken, bu sorun da yine gönüllüler tarafından çözüldü. Özellikle yardım toplamada önemli bir üs haline gelen TÜYAP fuar alanı, adeta yardım fabrikasına dönüştü. İşçilerin tamamen gönüllülerden oluştuğu fabrikada, bağışlanan yardımlar ‘tek tek sınıflandırılıp’ ayrılıyor. Türlerine göre özenle kolilere doldurulan yardımlar, daha sonra tırlara yüklenip afet bölgesine yollanıyor. Yoğunluğun fazla olması nedeniyle gönüllülerin mesaisi 24 saat sürerken, yorulan veya işi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan gönüllünün yerini hemen bir yenisi alıyor ve çalışma kesintiye uğramadan aralıksız devam ediyor.

Depremin ilk günü başlayan çalışma ile birlikte, bugüne kadar 511 tır afet bölgesine gönderildi.