Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Lozan Mübadelesi’nin 100. Yılı Anısı’na ‘Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması’ düzenleniyor. Farklı zamanlarda Balkanlardan Bursa’ya göç eden muhacirlerin hikayelerinin ele alınacağı yarışmaya, 1 Eylül 2023 tarihine kadar başvurulabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ve Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması’ için tüm edebiyatseverler yarismalar.bursa.bel.tr adresinden 1 Eylül 2023 tarihine kadar yarışmaya katılabilecek.

Yarışmanın Seçici Kurulunda, Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca, Türk hikâyeciliğinin son dönem önde gelen isimlerinden Mustafa Çiftci, Bursa’nın yaşayan hafızası olarak bilinen Yazar Nevzat Çalıkuşu, tarihî romanları ve hikâyeleriyle Türk tarihini sevdiren Hasan Erdem ile romanları ve hikâyeleriyle Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yerini alan Güray Süngü yer alıyor.

Yarışmanın sonunda seçici kurulun uygun göreceği hikâyeler bir kitapta toplanıp, kalıcı hâle getirilecek.

Yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin, teşvik için iki kişiye 2 bin 500’er TL para ödülü verilecek.

GELECEĞE GÜZEL BİR EMANET

Hikaye yarışmasının tanıtımı için Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hikaye yarışmasının Bursa’nın geleceğine bırakılacak güzel bir emanet olacağını söyledi.

Bu yılın hem Cumhuriyet’in hem de Lozan Mübadelesinin 100’üncü yılı olması nedeniyle bu yılı farklı program ve etkinliklerle değerlendireceklerini anlatan Başkan Aktaş, sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin hemen her yerinden talep gören ve severek takip edilen ‘Bursa Günlüğü’ dergisini Lozan Mübadelesi’nin 100. Yılı’na vesile kıldıklarını belirtti. Başkan Aktaş, “Bu amaç doğrultusunda da Balkanlardan şehrimize göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızı ve kardeşlerimizi konu edinen bir hikâye yarışması açmayı düşündük. Tabii ki kültür-sanat, bizleri eğlendirir, güldürür, dinlendirir. Ama aynı zamanda bilinçlendirmeli, düşündürmeli, öğretici olmalı diye düşünmekteyim. Yaşanan acıları unutmamanın, hafızamızı tazelemenin, tarihten ders almanın geleceğimizi şekillendirmek için ciddi altyapı oluşturacağına inanıyorum. Bu konuda ciddi hikayeler dinledim. Her birinin ayrı ayrı kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunlar yazılı vesikaya dönüşmedikten sonra hiçbir ehemmiyeti yok. Biz de Lozan Mübadelesi’nin 100. yılı anısına farklı zamanlarda Balkanlardan Bursa’ya göç eden muhacirleri gündeme getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Lozan mübadelesinde yaşananların bugünlere ışık tutacağını anlatan Başkan Aktaş, yarışmanın şimdiden hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Aktaş, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı’nın banisi Osman Gazi, Bursa’mızın fatihi Orhan Gazi başta olmak üzere, kutlu vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi, göç yollarında vefat eden muhacir kardeşlerimizi rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Ödül törenini 29 Ekim’de yani Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenleyeceğiz. 100 yıl önce yaşanan acıları çok çabuk unuttuk. Bu yaşanan acıları kitap haline getirerek gelecek nesillere aktaracağız. Yarışmada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.