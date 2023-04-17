Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi üyeleri, deprem bölgesinden Bursa’ya göç etmek zorunda kalan aileleri iftarda ağırladı. 250’ye yakın depremzedenin katıldığı anlamlı gecede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı erken kutlayan minikler için ise unutulmaz sürprizler vardı.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve verdikleri burslarla bugüne dek binlerce gencin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi, depremzedeleri de unutmadı.

'Eğitimim İçin Elimi Tutar Mısın?' isimli projesiyle depremden etkilenen üniversite öğrencilerine burs sağlamak için gönüllü hareketini başlatan TAD Bursa Şubesi üyeleri, önceki akşam da felakette yıkılan kentlerinden Bursa’ya göç etmek zorunda kalan aileler için bir iftar daveti verdi.

Büyük ilgi gören davete 250’yi aşkın depremzede katıldı. Bu anlamlı davetle moral bulan depremzede ailelerin çocukları için ise renkli sürprizler hazırlandı. TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz ile üyelerin çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çeşitli hediyeler dağıttığı gecede sahneye çıkan illüzyonist ise şovuyla küçükler kadar büyükleri de şaşırtmayı başardı.

Türkiye’yi sarsan büyük felaketin yaralarını az da olsa sarmak için çabaladıklarını belirten TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, her zaman depremzedelerin yanında olacakları sözünü verdi.