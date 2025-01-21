Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde saat 03.30 sıralarında çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile diş hekimi olan eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) yangında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bademli Camiinden kılınacak cenaze namazının ardından Bademli mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İHA