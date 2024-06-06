Bursa’da bir araya gelen doğaseverler 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Nilüfer ilçesinde bulunan Ayvaini Mağarası bölgesinde etkinlik düzenledi.

Bursa Büyükşehir ve Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin destekleriyle bir araya gelen 15 kişi yanlarında getirdikleri poşetlere günübirlikçilerin, ziyaretçilerin ve piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı.

Zaman zaman farklı bölgelerde bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Vedat Genç, “Halka açık olan bu tür yerlerin daha özenli kullanılması gerek. Ormanlık alanda sandalye bile bulduk. Maalesef bizim halkımız bu tür yerleri bulmak istediği şekilde bırakmıyor. Çevredeki çöpleri görünce üzüldük. El birliğiyle çöpleri topladık. Umarız bizden sonra buradan yararlanacak vatandaşlar temizliğe dikkat eder” dedi.